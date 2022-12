Continua il ritiro del Napoli in Turchia! Dopo l’arrivo degli scorsi giorni, gli azzurri proseguono gli allenamenti giornalieri. Proprio la SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sulla seduta pomeridiana con il consueto report. Dopo il recupero a pieno ritmo di Kvicha Kvaratskhelia, Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu proseguono, invece, le terapie per il rientro a pieno ritmo. Il kosovaro ha svolto l’allenamento differenziato in campo mentre, il portiere partenopeo, si è dedicato ad esercizi in palestra. Di seguito il report completo:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente partita con 5 porte piccole ed esercitazione tecnica finalizzata al tiro. Chiusura con partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Sirigu lavoro personalizzato in palestra. Durante l’allenamento Luciano Spalletti si è intrattenuto con il proprietario del Regnum, struttura che ospita il Napoli, Alì Safak Ozturk al quale è stata donata una maglia azzurra personalizzata“.