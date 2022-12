Repubblica – Mercato Napoli: possibile addio di Demme, le ultime

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulle sue operazioni di mercato invernale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Diego Demme potrebbe essere prossimo all’addio.

Dopo l’acquisto di Ndombele a centrocampo, il giocatore tedesco è scivolato indietro nelle gerarchie della squadra azzurra. Lo spazio per lui è davvero ristretto, considerando anche la presenza di Lobotka e Anguissa, due titolari fissi di Spalletti.

La soluzione più ovvia per Demme sarebbe lasciare la maglia azzurra, sebbene il club di De Laurentiis non voglia rinunciare al giocatore come risorsa importante per la seconda parte di campionato.

In programma un incontro tra l’entourage del giocatore e il direttore sportivo Giuntoli per fare un quadro della situazione. Da valutare eventuali sviluppi a riguardo.