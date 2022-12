UFFICIALE – Questura, pioggia di daspo al Maradona: scavalcamento, aggressione steward, possesso di coltelli

Il Questore di Napoli ha adottato ben 8 divieti alle partecipazioni a manifestazioni sportive nei confronti di 8 “tifosi” in occasione di Napoli-Bologna, gara andata in scena lo scorso 16 ottobre. In particolare, è stato emanato un daspo dalla durata di 6 anni per un’aggressione nei confronti di uno steward che gli aveva impedito di accedere al settore ospiti.

Un altro daspo è stato adottato, dalla durata di 2 anni, nei confronti di un napoletano trovato in possesso di lama.

Altri 6 daspo contro altrettante persone che hanno cercato di scavalcare da un settore all’altro dello stadio.

Inoltre, è stato emesso un altro daspo di 4 anni nei confronti di un ragazzo che, prima di Napoli-Ajax, è stato trovato in possesso fumogeni e di una lama di 5 cm.

Altri 10 daspo sono stati adottati contro persone che hanno cercato di scavalcare dalla curva B superiore a quella inferiore.

Infine, altri 5 daspo, dalla durata da 2 a 5 anni ciascuno, sono stati inflitti nei confronti di altrettante persone trovate in possesso di materiale stupefacente, sequestro di persona e rapina.