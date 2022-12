Takvim – Il Napoli starebbe sondando Akturkoglu! I dettagli

L’edizione odierna del quotidiano turco Takvim avrebbe lanciato un’indiscrezione sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano spunta un nome nuovo nei radar dello scouting azzurro, il Napoli avrebbe chiesto al Galatasaray il talento Kerem Aktürkoğlu. E’ un classe 1998 che può giocare su entrambe le corsie dell’attacco ed anche da seconda punta. Il giocatore, ha iniziato molto bene la stagione con 5 gol in 13 partite di campionato ed è un punto fermo anche della nazionale turca. Viene definito il nuovo Dries Mertens ma in patria è già soprannominato Harry Potter per la somiglianza e la sua esultanza tipica con la bacchetta magica.