Ssc Napoli – Il report dell’allenamento pomeridiano, con una visita speciale per gli azzurri: Marek Hamsik

Il Napoli sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il report dell’allenamento pomeridiano al Winter Football Series. I ragazzi agli ordini di mister Spalletti hanno svolto una partita a campo ridotto, con eseritazione tecnico tattica e partita, che è stata vinta dai ragazzi in giallo. Per gli infortunati Rrahmani e Sirigu lavoro personalizzato, il primo in campo mentre il secondo in piscina. A fare visita agli azzurri un pezzo di storia del Napoli, l’ex capitano Marek Hamsik, impegnato con il Trabzonspor in una partita contro il Regnum Carya. Ecco il report della società azzurra: “Seduta pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto con 5 porticine, esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto vinta dalla squadra gialla. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Sirigu lavoro personalizzato in piscina. Ad assistere all’ultima parte di allenamento anche Marek Hamsik impegnato con il Trabzonspor in una gara amichevole nel Regnum Carya”.