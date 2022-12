Roberto Insigne: “La speranza è che il Napoli vinca lo scudetto, Lorenzo mi ha detto una cosa”

Alla Gazzetta dello Sport è stato intervistato Roberto Insigne che ha detto la sua sul Napoli di quest’anno e sul fratello Lorenzo. Ecco quanto detto:

“Io e i miei tre fratelli siamo sempre stati uniti. Siamo cresciuti in un quartiere periferico di Frattamaggiore, ci siamo sempre aiutati l’un l’altro anche nei momenti più complicati. Lorenzo dopo l’ultimo gol di “tiraggiro” mi ha scritto che d’ora in avanti non mi fara più vedere niente. Così non potrò più copiarlo. Per lo scudetto speriamo il Napoli, anche per mamma Patrizia che in casa guarda sempre le partite della squadra di Spalletti“