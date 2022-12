GdS – Kvaratskhelia è tornato! Fondamentale averlo al meglio per gennaio

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ritorno di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il georgiano si diverte e fa numeri di alta classe che lasciano di stucco persino i compagni. Per il gruppo che si è ritrovato ad allenarsi, la notizia migliore è stato rivedere Kvara già in forma e voglioso appunto di divertirsi e divertire. E forse non è un caso che la prima partitella in programma nel bel pomeriggio turco a vincerla siano stati i gialli che avevano in squadra il georgiano. Da quella sera in casa dei Reds subì un duro colpo alla schiena, che lo mise fuori dalle successive partite contro Atalanta, Empoli e Udinese. Le inseguitrici speravano che quell’infortunio frenasse il Napoli, ma così non è stato. Da gennaio però Spalletti avrà bisogno di tutti al meglio per continuare la marcia a ritmo da scudetto. E ovviamente il georgiano diventa fondamentale. Otto gol e otto assist stagionali, in 17 gare giocate dicono molto ma non tutto. In parecchie sfide, le più delicate, Kvara è stato l’uomo a spaccare le partite, a metterle in discesa con i suoi dribbling e le sue spettacolari sterzate.