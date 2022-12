CdS – Per il futuro il Napoli guarda anche all’Udinese! Due sotto osservazione

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Giuntoli è già a lavoro per la prossima estate. In particolare, nel mirino del direttore sportivo azzurro ci sarebbero due difensori dell’Udinese. Il Napoli guarda a Udine soprattutto a Rodrigo Becao non è più un giovanotto con i suoi 27 anni (a gennaio). Ma in Friuli, dove il Napoli ha avuto modo in passato di trattare ripetutamente, c’è Enzo Ebosse francese naturalizzato camerunense, difensore centrale che Pier Paolo Marino ha scovato in Francia, nell’Angers, e che gioca centrale o anche esterno, con disinvoltura.