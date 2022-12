Il Corriere dello Sport, oggi, in edicola, ha fatto il punto sulle notizie che riguardano la SSC Napoli intesa come società, dato che negli ultimi giorni si è rilanciato di possibili acquirenti.

Dagli Usa e dal Messico sono rimbalzate voci di fondi o di veri e propri imprenditori pronti a spendere quasi 1 miliardo di euro per il Napoli, ma come si pone ADL di fronte a queste indiscrezioni?

Per ora non commenta e pensa alla stagione che ripartirà da gennaio, ma da diversi ambienti finanziari, sia nostrani che statunitensi, riportano la considerazione che se c’è un momento buono per vendere il Napoli, questo potrebbe essere adatto, dato che il Napoli potrebbe fare il salto di qualità con un’eventuale vittoria dello Scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport.