CdS – Giuntoli prova il Kvaratskhelia bis! Occhi su due talenti del Fenerbahçe

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata. Secondo il quotidiano Giuntoli e il suo staff sono già a lavoro per il futuro attenzionando alcuni giocatori per tentare un nuovo colpaccio alla Kvaratskhelia. Il Ds azzurro sta guardando ancora in casa del Fenerbahce. A Istanbul c’è Ferdi Kadioglu, ha ventitré anni,una forza esplosiva che rassicura i compagni e preoccupa gli avversari. Esterno basso destro dove il Napoli è coperto con Di Lorenzo, ma gli organici vanno adeguati, rinnovati e integrati e dunque poi se ne parlerà ancora. Kadioglu, però, può giocare anche in altre zone del campo, pure come mediano. E si avrà modo di discutere, accomodandosi sulle rive del Bosforo, anche di Arda Guler. Un bambino nel verso senso della parola (18 tra due mesi), trequartista o altre cose assieme, una mezzala, una mezza punta, un abbagliante talento capace di scatenare la fantasia.