CdS – Anche per la difesa Giuntoli guarda al futuro! Due giovani nel mirino

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano i dirigenti stanno già lavorando alla squadra del futuro attenzionando alcuni giovani difensori per la prossima stagione. In particolare piacciono Badiashile e Antonio Silva. Benoit Badiashile (22 a marzo), francese di nascita con origini congolesi. Un gigante che il Monaco si è cresciuto in casa e che ora viene già valutato una trentina di milioni, persino di più. Troppi, per la politica societaria, ma su livelli più ragionevoli sarà possibile discuterne. Tra le relazioni già buttate giù dall’area scouting spicca quella di Antonio Silva, che ha appena 19 anni, e nel Benfica è più di una promessa, visto che fa il titolare, anzi di più. Fernando Santos, il Ct del Portogallo, lo ha voluto in Nazionale, lo ha fatto debuttare un mese fa e ieri lo ha lanciato nel mischione al Mondiale.