CdM – Nessun allarme per l’infortunio di Kim! Contatti tra i due staff medici

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano la Corea del Sud di Kim è agli ottavi per il numero dei gol fatti ai danni dell’Uruguay di Olivera che avrà una decina di giorni di riposo e tornerà a lavorare a disposizione di Spalletti. Min-Jae Kim ieri è rimasto in panchina, aveva chiesto il cambio al 91’ contro il Ghana, perchè si porta dietro un fastidio al polpaccio destro. Il Ct Paulo Bento proverà a recuperarlo per gli ottavi di finale dall’affaticamento muscolare che l’ha fermato contro il Portogallo. Il Napoli è costantemente in contatto sia col giocatore che con lo staff della Nazionale coreana per seguire tutti gli sviluppi della sua situazione. Nessuna ansia ma attenzione massima sulle sue condizioni.