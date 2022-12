Zielinski: “Sono felice di aver passato il girone, a Napoli voglio scrivere la storia”

Intervistato al Corriere dello Sport il centrocampista azzurro Piotr Zielinski ha parlato del Mondiale con la sua Polonia e della sua stagione a Napoli. Ecco quanto detto:

“Il passaggio del turno, deve renderci orgogliosi perché da oltre trent’anni la Polonia non superava la prima fase di un Mondiale. Ma abbiamo fatto una brutta partita e dobbiamo sicuramente migliorare se vogliamo competere con la Francia. Ci vuole più coraggio, più convinzione, più voglia di attaccare, al di là dell’avversario che hai di fronte. La Polonia e il Napoli sono due realtà molto diverse. La mia Nazionale non gioca per imporre il suo calcio, spesso lascia l’iniziativa agli avversari e ripiega all’indietro, mentre il Napoli è abituato a controllare la palla e far valere le tante soluzioni offensive di cui dispone. Ora mi concentro sul Mondiale. Quando tornerò, ricomincerò a dare il cento per cento per il club. Alla sosta siamo arrivati lanciati, dopo un periodo bellissimo, ma non è finita. Abbiamo ancora tante partite, tra campionato e Champions League, e non intendiamo mollare nulla. Vogliamo fare la storia.