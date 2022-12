La SSC Napoli ha reso noto sul suo sito ufficiale il report di allenamento del primo giorno del mini ritiro in Turchia. Prima mattinata di allenamento per il Napoli al Winter Football Series by Regnum di Antalya. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.