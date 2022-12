Ssc Napoli – La società azzurra sui propri profili social pubblica il video della prima giornata di ritiro

Questa mattina è iniziato ufficialmente il ritiro azzurro in vista della ripresa del campionato del 4 gennaio. Oggi c’è stato il primo allenamento al Winter Football Series, e il Napoli sui propri profili Twitter e Instagram ha pubblicato un video con alcune immagini dell’allenamento odierno. Tanta corsa per i ragazzi di mister Spalletti e anche una sessione di rigori finale. Il post è stato accompagnato dalla didascalia: “Prima giornata di allenamenti al Winter Football Series by Regnum #ForzaNapoliSempre“

💪 Prima giornata di allenamenti al Winter Football Series by Regnum



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/NOxxKRMp5R — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 2, 2022