La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 2 dicembre.

“Prima mattinata di allenamento per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.”