Mondiali 2022 – La Corea del Sud di Kim batte il Portogallo e va agli ottavi, l’Uruguay di Olivera viene eliminato

Alle ore 16 si sono svolti gli ultimi due match del gruppo H del Mondiale in Qatar. Le due partite vedevano affrontarsi il Portogallo e la Corea del Sud da una parte, e dall’altra l‘Uruguay e il Ghana. Nel gruppo H bisognava solamente decretare la seconda squadra qualificata oltre al Portogallo, già sicuro del passaggio. Nella partita tra Portogallo e Corea a trionfare sono gli asiatici negli ultimi minuti di gara con il risultato di 2-1. Il gol decisivo nella sfida è stato realizzato dall’attaccante del Wolverhampton Hwang Hee-chan. Con questo risultato ad essere eliminata è l’Uruguay, che nonostante lo 0-2 contro il Ghana è stata eliminata per i gol fatti nella fase a gironi, che favoriscono la Corea del Sud. A tornare a casa tra Olivera e Kim è quindi il terzino sinistro, che vede così interrompere il suo cammino in questo Mondiale. Per il difensore coreano dovrebbe esserci agli ottavi il Brasile.