Il Mattino – Il mini ritiro sarà affrontato in questo modo! I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sul ritiro in Turchia del Napoli di Spalletti e sul rientro dei giocatori impegnati al Mondiale. Secondo il quotidiano la parte atletica in questa fase sarà molto importante per affrontare al meglio gli ultimi cinque mesi e gli impegni su più fronti. E tale lavoro andrà di pari passo con il lavoro tecnico-tattico per affinare meccanismi già collaudati. Spalletti ripetuerà lo stesso tipo di lavoro svolto in estate in Trentino per provare a ripartire subito alla grande in campionato. Gli azzurri impegnati al Mondiale avranno più o meno due settimane di riposo per ricaricare le pile prima di riprendere la preparazione a Castel Volturno.