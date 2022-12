Il Mattino – Ansia per Kim! Il difensore azzurro dovrebbe saltare il match contro il Portogallo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Min-Jae Kim. Secondo il quotidiano c’è una certa apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kim, impegnato ai mondiali con la Corea del Sud. Il centrale azzurro sta accusando alcuni problemi al polpaccio, ma nell’ultima gara è stato rischiato lo stesso dall’allenatore Paulo Bento che poi lo ha sostituito nel finale. Kim, non ha preso parte all’allenamento di rifinitura, resta in forte dubbio per la prossima gara della Corea del Sud. Gli asiatici affronteranno stasera il Portogallo. Il difensore del Napoli ha accusato problemi al polpaccio destro già nella prima partita contro l’Uruguay ma poi ce l’ha fatta a scendere in campo contro il Ghana, in cui non è apparso al massimo della condizione fisica. Luciano Spalletti monitora la situazione da lontano in attesa di ricevere delle belle notizie.