Giaccherini: “Spalletti vincerà lo Scudetto, un giorno chiederò a Sarri una cosa”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Canale Twitch “Calciatori Ignoranti Originals” dove ha ricordato anche della sua esperienza in azzurro:

“Dopo 60 partite con Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio, perchè non potevo giocare nel Napoli di Allan, Zielinski e Jorginho? Avrei voluto dare di più. Sarri mi faceva fare il vice-Callejon, ma le caratteristiche erano diverse. Alcuni allenatori credono in te e altri no. Un giorno gli chiederò perchè lui con me non lo fece.

Spalletti vincerà lo scudetto. Hanno rifatto la preparazione, non ci sono napoletani “coinvolti” e non c’è pressione. Se ne sbattono, vanno sempre per vincere”.