GdS – Oggi si aggregherà al gruppo anche Elmas! Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ritiro del Napoli in Turchia che partirà oggi. Secondo il quotidiano il Napoli è arrivato nel resort a Belek vicino ad Antalya nella giornata di ieri. Sono 28 i giocatori convocati da Spalletti, di cui 6 fanno parte della primavera, per sopperire alle assenze dei giocatori impegnati in Qatar. Sull’aereo partito ieri era assente Eljif Elmas. Il centrocampista macedone si aggregherà al gruppo nella giornata di oggi, raggiungendo i suoi compagni direttamente dalla Macedonia, dove è rimasto un giorno in più, con il permesso del club azzurro.