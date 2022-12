Corea del Sud-Portogallo, formazioni ufficiali: non c’è Kim Min-Jae

In vista dell’imminente partita tra Corea del Sud e Portogallo, sono state pubblicate le formazioni ufficiali delle due squadre. Ancora nessuna chance da titolare per Rafael Leao, mentre per la Corea assente speciale il difensore del Napoli Kim Min-Jae. Il centrale di difesa azzurro non si era allenato ieri per i problemi al polpaccio accusati durante la prima partita del girone. L’allenatore della nazionale asiatica ha deciso di rischiare comunque il suo gioiello nella seconda partita per cercare punti importanti.

Di seguito le scelte dei commissari tecnici:

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Cho Gue-sung.



Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Neves, Matheus Nunes; Vitinha, Joao Mario, Ronaldo; Horta.