CdS – Oggi comincia il mini ritiro ad Antalya! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mini ritiro in Turchia che comincerà oggi. Secondo il quotidiano il Napoli è volato ieri in Turchia con un gruppo foltissimo di calciatori: sono ventotto, gli azzurri impegnati nella spedizione turca. E Spalletti attende di poter riabbracciare i nazionali impegnati in Qatar. In ventotto si sta comodi: si possono organizzare partitine in famiglia, si può lasciare che gli infortunati recuperino serenamente, si può anche consentire a qualche giovane di respirare l’aria della prima squadra. Il tempo scorre veloce, il Napoli ha riposato e prima di atterrare in Turchia, ad Antalya, s’è concesso una seduta mattutina a Castel Volturno: attivazione e circuito di forza in palestra; poi lavoro tecnico, con possesso palla e sfida a campo ridotto. Ma ancora senza Rrahmani, costretto al personalizzato. Da stamani, il ritiro comincia fisicamente al Regnum Carva, dove c’è folla e un calendario fitto di amichevoli. Il Napoli ne giocherà due: il 7 con l’Antalya, l’11 con il Crystal Palace, poi tornerà a Castel Volturno. E ritroverà alcuni suoi nazionali, quelli fuori dal Mondiale”.