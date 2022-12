CdM – Nuova amichevole per il Napoli! Scelto anche l’avversario

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle amichevoli che attendono il Napoli in questa sosta mondiale. Secondo il quotidiano dopo le partite contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace in Turchia, la compagine di Luciano Spalletti sarà impegnata il 17 dicembre contro il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol. Ma potrebbe non finire qui. Potrebbe aggiungersi un’altra amichevole per il Napoli oltre a quelle già ufficializzate nelle ultime ore. La richiesta è arrivata direttamente da Luciano Spalletti. Il mister vuole dei test probanti al fine di prepararsi al meglio al match contro l’Inter. Il 21 dicembre il Napoli potrebbe disputare un’ultimissima gara contro il Monaco, squadra che occupa il sesto posto in Ligue 1 e impegnata ai play-off di Europa League, direttamente allo stadio Luigi II. Sarebbe una partita importante perché consentirebbe a Luciano Spalletti di provare delle nuove soluzioni tattiche in vista della ripresa della Serie A.