Ssc Napoli, il report di allenamento del 30 novembre. La visita di Insigne e le ultime sugli infortunati

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 30 novembre.

“Mattinata di allenamento all’SSC Konami Training Center. Il gruppo si è ritrovato stamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo. Nel corso della mattinata c’è stata inoltre la gradita visita di Lorenzo Insigne che si è intrattenuto con il mister e la squadra”.