Si sono appena concluse le partite del girone C dove hanno giocato in contemporanea il Messico di Lozano e la Polonia di Zielinski. L’attaccante messicano del Napoli è il primo giocatore azzurro a esser uscito dal Mondiale nonostante la vittoria per 2 a 1 contro l’Arabia Saudita. Zielinski vola agli ottavi nonostante la sconfitta contro l’Albiceleste di Messi per 2 a 0 grazie alla miglior differenza reti tra Polonia e Messico.