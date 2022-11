Mattino – Possibile rottura tra il Napoli e Zielinski, la situazione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che tra il Napoli e Zielinski sia difficile trovare un accordo per il rinnovo.

Piotr è il giocatore più stipendiato della rosa azzurra (circa 7,3mln di euro lordi). Il prolungamento del contratto proposto dalla società di De Laurentiis non prevede eventuali ritocchi al rialzo, se non qualche bonus in più legato alla Champions League.

Con un’eventuale richiesta di aumento, la trattativa potrebbe essere più difficile da raggiungere e, dunque, aprirebbe le porte a una possibile partenza in estate.