UFFICIALE – Il Napoli vola in Turchia per due amichevoli di prestigio: i dettagli del programma

Il Napoli vola in Turchia, c’è l’ufficialità da parte della società che ha appena annunciato le date e le squadre che affronteranno gli azzurri. Si parte martedì 1 dicembre per le Winter Footbal Series in Turchia.

La prima amichevole si disputerà mercoledì 7 dicembre contro l’Antalyaspor alle ore 20:45. La seconda gara è prevista l’11 dicembre alle ore 18:00 contro il Cristal Palace. Due gare di prestigio che vedranno gli azzurri impegnati in una tourneè in attesa che si torni a giocare la Serie A. Di seguito l’annuncio del club sui canali social: