ULTIM’ORA – Qatar 2022, la situazione dei calciatori del Napoli!

Il mondiale in Qatar arriva ormai al punto di svolta, da domani, infatti, le squadre qualificate ai gironi si daranno battaglia per l’ultima partita di questa prima fase. Molti discorsi sono ancora tutti da decidere e solo chi si saprà far valere nell’ultima giornata, strapperà il pass per le fasi finali.

I giocatori del Napoli impegnati in questa competizione sono ben cinque. Scopriamo insieme la loro situazione ad una sola partita dalla chiusura della fase a gironi.

Piotr Zielinski e Hirving Lozano: il centrocampista azzurro, al momento, è al primo posto nel girone con la sua Polonia. Zielinski è a ben 4 punti, inseguono Argentina ed Arabia Saudita a 3 con il Messico di Lozano ultimo ad 1 solo punto. Zielinski, autore della rete del vantaggio contro l’Arabia Saudita, nell’ultima giornata sfiderà l’Argentina di Lionel Messi. Il passaggio dei polacchi è garantito in caso di vittoria o pareggio, dipenderà invece dagli altri il discorso qualificazione qualora l’Argetina avesse la meglio. La Polonia, in quel caso, dovrebbe sperare che l’Arabia Saudita non batta il Messico di Hirving Lozano. Discorso diverso appunto proprio per l’esterno del Napoli ex PSV. Il Messico per passare non può far altro che battere l’Arabia Saudita nell’ultimo match ed inoltre dovrà sperare in un risultato positivo nel match tra Argentina e Polonia. Se infatti queste ultime dovessero pareggiare, il Messico sarebbe automaticamente fuori dal Mondiale!

Mathias Olivera e Kim Min Jae: Si è appena conclusa la rocambolesca partita tra Corea del Sud e Ghana con gli orientali che si sono dovuti arrendere sul punteggio di 3-2. A Kim non resta che l’ultima possibilità, anche piuttosto remota, di battere il Portogallo e sperare in un risultato positivo tra Ghana ed Uruguay. Discorso diverso per Mathias Olivera, il terzino partenopeo sarà di scena stasera proprio contro il Portogallo di CR7. Il discorso qualificazione è ancora tutto da scoprire visto che, rispetto alle altre squadre esaminate, mancano ancora due partite. Al momento, comunque, l’Uruguay è ad 1 solo punto dopo il pareggio maturato proprio contro la Corea del Sud.

Andre Franck Zambo Anguissa: Dopo il pareggio in extremis maturato contro la Serbia, il Camerun di Zambo Anguissa ha ancora una flebile speranza di passare il turno. Il centrocampista del Napoli deve sperare che, il match delle 17:00 tra Brasile e Svizzera non finisca in pareggio ma non è tutto. Con il solo punto conquistato in due gare, il Camerun deve obbligatoriamente battere il Brasile nell’ultima giornata se vuole sperare negli ottavi. I tre punti in ogni caso potrebbero non bastare, come già detto, molto dipenderà dalla sfida di oggi pomeriggio ma anche dalla prossima tra Svizzera e Serbia.