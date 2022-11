Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Kvicha Kvaratskhelia avrebbe smaltito completamente l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre gare di campionato. La lombalgia non è più un problema per l’asso georgiano. L’ex Dinamo Batumi, quindi, come tutti gli altri calciatori del Napoli non impegnati nel Mondiale, prenderà parte al raduno di Antalya in Turchia!