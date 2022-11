Amir Rrahamani, la colonna del Napoli, si è dimostrato sin dalle prime partite un ottimo alunno di Koulibaly; il kosovaro è il leader della linea difensiva e quest’anno ha fatto tanti passi in avanti.

Purtroppo, la sua crescita si è fermata il 9 ottobre, con un infortunio a Cremona, e Rrahamani, da un mese e mezzo, punta a rientrare.

In questi giorni, lo staff valuterà come procede il recupero del difensore; l’obiettivo è averlo a disposizione per Inter-Napoli del 4 gennaio, ma per quel periodo le sue condizioni potrebbero ancora essere non al 100%: tutto dipende dalla visita di controllo con lo staff.

Fonte: Sky Sport.