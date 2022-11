CdS – Ritiro Turchia: le condizioni di Kvaratskhelia e Rrahmani, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla tournée in Turchia.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che lo staff medico della squadra azzurra valuterà le condizioni di Kvaratskhelia e Rrahmani prima della partenza, per capire se potranno prendere parte al ritiro.

Entrambi i giocatori sono alle prese con degli infortuni (problema muscolare per il difensore centrale, lombalgia per l’attaccante georgiano) e Spalletti non vuole rischiare di alterare il loro processo di guarigione.

I due partiranno con il resto del gruppo soltanto se il loro stato di salute fisica dovesse risultare recuperato del tutto.