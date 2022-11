SkyCalcioClub – Rafa Benitez show: dal recupero effettivo alla rivalità tra Messi e Ronaldo

Nella puntata serale odierna di Sky Calcio Club, Rafa Benitez ex allenatore del Napoli, è stato l’ospite d’onore. Il tecnico spagnolo ha detto la sua sia sul recupero effettivo che sulla rivalità tra Messi e Ronaldo. Ecco le sue prime dichiarazioni:

Sul recupero effettivo: “Io credo che voi che siete italiani sapete cosa significa fare un fallo e vedere l’avversario che va a terra e resta giù un minuto quando magari tu devi recuperare il risultato. Ha senso far recuperare, ma credo che non cambi molto il senso della gara. Quando stai perdendo tempo e ti dicono che poi devi giocare dieci minuti in più qualcosa nella testa cambia, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro”.

Su Messi e Cristiano Ronaldo: “Sono due giocatori fortissimi, Messi è uno che può giocare a tutto campo, CR7 uno che finalizza. Entrambi a modo loro sono campioni, loro vincono partite, campionati, fanno vincere le loro squadre anche se per 80’ non fanno niente. Lo hanno fatto tante volte e per tanti anni”.