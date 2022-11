CorrSport in apertura celebra gli assi di Francia e Argentina in Qatar: “FantaMbappé e MaraLeo!”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport celebra l’Argentina di Lionel Messi, festeggiato in tutto il mondo come “MaraLeo”, titolo di apertura del quotidiano romano, dopo che l’asso del PSG ha aperto le danze nel 2-0 col Messico. Il goal dell’erede del Pibe de Oro è la risposta alle critiche sul suo calo e la sua mancanza di incisività in nazionale, ma la sua rete rilancia prepotentemente la Selecciòn nella corsa agli ottavi di finale.



In prima pagina spazio anche alla Francia di Mbappé e Theo Hernandez, protagonisti nella vittoria contro la Danimarca, con la Nazionale di Dechamps a staccare il pass per gli ottavi per prima: “FantaMbappé: doppietta e Francia agli ottavi”, scrive il Corriere dello Sport in prima pagina.