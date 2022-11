Nelle ultime due settimane si è sviluppato il caso di Cristiano Ronaldo, giocatore che in un’intervista ha rotto con lo United e che ora è ufficialmente svincolato dopo aver rescisso.

Dunque, lo United deve sostituire un nome non da poco in attacco e vorrebbe puntellare il suo reparto con un altro tassello, in particolare una punta, dato che Ten Hag non ne ha in rosa.

Come riporta Sky Sport, lo United sta tornando a pensare a Osimhen, giocatore già cercato in estate e che piace tanto alla dirigenza dei Red Devils; ma, il Napoli non ascolterà offerte a gennaio, anche se il tentativo sarà comunque fatto.

Fonte: Sky Sport.