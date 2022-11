GdS – Spalletti studia il tandem Osimhen-Raspadori! Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle novità tattiche che Spalletti studierà in questa fase di stop del campionato. Secondo il quotidiano i tempi di inserimento di Raspadori prima e il successivo infortunio di Victor Osimhen hanno dato poche occasioni per valutare la possibilità di vedere insieme questi due attaccanti, dalle caratteristiche diverse e proprio per questo anche compatibili. Oltre al Lecce, in tutte le altre occasioni Osimhen e Raspadori si sono solo sfiorati. Ma anche perché Spalletti non si è scostato più di tanto da un 4-3-3 che funziona a meraviglia. Però anche con questo sistema c’è stata una partita in cui i due sono partiti insieme con Raspadori a sinistra del nigeriano. Ma anche con l’Empoli le cose non sono andate benissimo e per sbloccare quella gara servì l’inserimento di Lozano. Questo però non significa che i due non funzionino insieme. Spalletti continua a crederci e troverà nuove soluzioni, in avvio o in corsa, per metterli accanto e aumentare il potenziale d’attacco. Perché i movimenti incontro di Jack creano spazi importanti, che Victor con la sua velocità in profondità può sfruttare meglio di ogni altro”.