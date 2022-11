CdS – Tanti rinnovi pronti in casa Napoli! Ecco la scaletta della società

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi pronti in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha dimostrato superbe capacità in occasione dell’ultima sessione di mercato e sin dall’estate ha aperto la campagna dei rinnovi più urgenti. Per questioni di scadenza o anche di merito. Il prolungamento di Anguissa è stato definito a luglio e poi annunciato alla vigilia della partita con l’Udinese. Quello di Lobotka sarà il prossimo e a seguire arriveranno anche gli annunci relativi a Rrahmani e Di Lorenzo. Si passa poi ai giocatori che hanno già un contratto lungo ma che sono andati oltre le aspettative. Di Kim, titolare di un contratto nuovo, gravato però del peso di una clausola rescissoria da 50 milioni di base esercitabile dal 1° al 15 luglio si lavorerà per rivedere i termini. E su Kvara il la sua storia, però, sarà scritta prevedibilmente a ridosso dell’estate. E dunque dopo la fine del campionato.