Collovati: “Non abbiamo capito la battaglia di Diego contro la FIFA. Lui aveva intuito tutto, ma non è stato ascoltato”

Fulvio Collovati, ex difensore Campione del mondo nel 1982, ha parlato così ai microfoni della Rai di Diego Armando Maradona: “Io ho giocato contro Maradona, era il Dio del Calcio. Dobbiamo suddividere il personaggio dal calciatore. Diego era Diego, unico nello spogliatoio, unico in campo. Era a favore dei diritti dei suoi compagni e della gente, dei più poveri. Non abbiamo capito la sua battaglia contro la FIFA. Diego aveva capito tutto, che la FIFA puntava più agli interessi che al bene del calcio. Questo Mondiale ne è la conferma. Un Mondiale è sempre un Mondiale, però col senno di poi, Diego aveva capito tutto. E forse, il calcio di oggi non era più il suo e ha voluto lasciarci, perchè non si rispecchiava più come Dio di uno sport che non sembrava più suo”.