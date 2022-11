CdS – Per il futuro il Napoli guarda in Turchia! Tre giocatori del Fenerbahçe nel mirino

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano doppo il colpo Kim, il Napoli guarda con grande attenzione in casa Fenerbahce a caccia di nuovi talenti. In Turchia c’è Arda Güler (18 anni a febbraio). E’ un trequartista, stellina locale che ama orientarsi intorno alla trequarti, valutazione intorno ai 10 milioni di euro. e comunque talento da definire e da controllare. Ma in quella squadra c’è tanto altro: Miguel Crespo Da Silva (26 anni), è un portoghese che ama starsene in regia, è cresciuto tra il Braga ed Estoril, poi è esploso al Fenerbahce, pure per il play ci vorrebbero una decina di milioni. L’altro gioiellino è Ferdi Kadioglu (23 anni) olandese naturalizzato turco, valutato circa una quindicina di milioni di euro.