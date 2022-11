CdS – Definito il programma della tournèe in Turchia! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ritiro del Napoli nel mese di dicembrre in Turchia. Secondo il quotidiano gli azzurri per non perdere il ritmo campionato viaggeranno alla volta della Turchia per cercare di recuperare le energie. Il ritiro di Antalya sarà utile per rimettere le cose a posto. I calciatori alloggeranno all’albergo Regnum Carya e i match amichevoli si disputeranno contro il Karagumruk di Pirlo ed una tra Fulham e Crystal Palace. Il tutto si svolgerà dal 1 al 12 dicembre. Al ritorno in patria ci sarà la nostalgica sfida contro il Villarreal di Reina e Albiol che spalancherà le porte alla ripresa del campionato.