KKN – Il Napoli partirà per il ritiro in Turchia a dicembre: tre amichevoli in programma

La stagione del Napoli ripartirà dalla Turchia. Per il ritiro in terra turca manca ormai soltanto l’ufficialità, ma intanto Kiss Kiss Napoli rivela degli aggiornamenti importanti. Secondo la radio molto vicina agli avvenimenti riguardanti il club partenopeo, la squadra partirà a inizio dicembre. La preparazione riprenderà settimana prossima, in vista di tre amichevoli, di cui una in programma al Maradona, contro il Villareal. La sfida è fissata per il 17 dicembre, e vedrà il ritorno a Napoli di due bandiere del club azzurro: Reina e Albiol, entrambi attualmente al Villareal.