Gazzetta – Osimhen vede lo scudetto: vuole diventare la pedina decisiva di questo Napoli

Victor Osimhen sfrutterà la sosta per riprendere al meglio la stagione.

L’attaccante nigeriano, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non ha lasciato Napoli dopo lo stop della Serie A per un infortunio muscolare che non gli ha permesso di prendere parte all’amichevole della Nigeria contro il Portogallo. Adesso Victor vuole diventare l’uomo decisivo della squadra di Spalletti: “Per la prima volta nella sua carriera, a questo punto della stagione si ritrova in doppia cifra e capocannoniere di uno dei top campionati europei. Quello che i tifosi del Napoli sognavano da due anni, ma che non avevano potuto vedere per i famosi infortuni e anche perché il giocatore doveva maturare. Oggi oltre allo strapotere fisico in campo Victor ci mette tanto di più. Segno di maturazione e che sta recependo gli insegnamenti di Luciano Spalletti che lo vuole sempre più “dentro” il gioco, senza nulla togliere a quella unicità di “strappi” in velocità capaci di mettere in crisi ogni difesa”.

Osimhen è pronto a ruggire ancora.