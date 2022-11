Di Lorenzo esce dolorante: sostituzione a fine primo tempo

Durante l’amichevole Austria-Italia, terminata per 2-0 a favore degli austriaci c’è da registrare l’uscita dal campo piuttosto dolorante da parte di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro della nazionale e del Napoli.

Il giocatore ha lamentato un dolore al polso sinistro dopo un contrasto con l’austriaco Wober. Non si conoscono tuttavia, le reali condizioni del terzino ex Empoli.