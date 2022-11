CorrSport lancia l’indiscrezione: “L’America vuole il Napoli, gli occhi dei fondi sul club di ADL”

“L’America vuole il Napoli” scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport in apertura sul club di Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano racconta che diversi importanti fondi di private equity a stelle e strisce sarebbero rimasti colpiti dall’attività imprenditoriale che il patron azzurro ha svolto col club partenopeo, all’apice di un lungo ciclo in azzurro.

Secondo quanto spiega il quotidiano, il numero uno del Napoli, avrebbe già detto no ad una proposta da 900 milioni di euro in passato, ma i ricchi americani sarebbero pronti a tornare alla carica per concretizzare le avances al club.