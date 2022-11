GdS – La probabile formazione dell’Italia! Due giocatori del napoletani dal primo minuto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Italia nel match di domani contro l’Austria. Secondo il quotidiano Roberto Mancini, in vista della sfida contro l’Austria, farà qualche cambio nell’undici iniziale rispetto alla partita vinta contro l’Albania a Tirana. Probabile maglia da titolare, oltre che per Donnarumma anche per Acerbi, Barella, Pessina e Politano. Assieme all’esterno del Napoli, Raspadori potrebbe essere confermato al centro dell’attacco. Assieme a loro dovrebbe esserci uno fra Zaniolo e Grifo.