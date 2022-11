GdS – Il Napoli punta Frattesi! Il club azzurro però non parteciperà ad aste

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli è anche sulle tracce di Davide Frattesi, il centrocampista classe 1999 del Sassuolo, già nel giro della Nazionale. Ma non c’è nessuna voglia di alimentare aste, visto che sul giocatore c’è la Roma e anche altre big. Ma se qualcuno facesse un passo indietro ecco che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a inserirsi. Il Sassuolo è bottega cara, ma De Laurentiis ha saputo essere credibile e tempestivo in agosto sull’affare di Giacomo Raspadori. Il Napoli quando si muove lo fa con convinzione, senza troppi sondaggi ma andando subito al cuore della trattativa. Così l’estate scorsa ha battuto la concorrenza sull’attaccante della Juventus. Ora per Frattesi magari non si riproporrà lo stesso schema, ma l’amministratore delegato Giovanni Carnevali sa che, se gli azzurri si muoveranno non sarà per perdere tempo.