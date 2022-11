GdS – ADL pronto ad esercitare l’opzione per il rinnovo di Spalletti! I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano Spalletti ha un contratto fino a giugno, ma con un’opzione per il club per un’altra stagione e che intende allungare ancora. Presto De Laurentiis ed il mister si siederanno attorno a un tavolo per parlarne, per discutere particolari e prospettive. Con la serenità che consente anche l’incredibile inizio di stagione, con 18 vittorie, 2 pareggi e un’unica sconfitta a Liverpool, assolutamente ininfluente. Il contratto in essere dell’allenatore col Napoli risale al giugno del 2021 e ha una durata di due anni con opzione, a favore della società, di prolungamento di un ulteriore anno alle stesse cifre, circa tre milioni netti premi compresi. Questo significa che il club entro maggio 2023 potrà esercitare quella opzione e il tecnico di Certaldo rimarrebbe vincolato fino a giugno 2024.