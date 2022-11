GdS – A fine mese il raduno e poi la partenza per la Turchia. Ci sarà anche il presidente De Laurentiis

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ritiro del Napoli in Turchia che inizierà a fine mese. Secondo il quotidiano le date non sono ancora ufficiali, ma la ripresa resta fissata per lunedì 28 o martedì 29. E poi dopo un paio di giorni si volerà in Turchia dove il Napoli troverà ad accoglierlo un clima temperato ed un bel resort con tre campi regolamentari. Ad Antalya, dove il Napoli andrà a inizio dicembre conta di esserci anche il presidente De Laurentiis proprio per stare vicino alla squadra. In quella occasione si metteranno anche le basi per continuare il sodalizio con Luciano Spalletti. Il desiderio è quello di legare l’allenatore sino al 2025