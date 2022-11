CdS – Nome nuovo in casa Napoli! Durante il Mondiale occhi su Mbeumo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Mondiale può aiutare ad arricchire il database, nel quale già ci sono nomi, chiaramente secretati. Al Camerun il Napoli è legato, lo ha fatto attraverso l’acquisto di Anguissa, ma potrebbe rinforzare questo suo rapporto ulteriormente, dopo che si è scoperto che anche Bryan Mbeumo ha caratteristiche idonee per farci un pensierino. La sua stagione al Brentford è indicativa al di là delle statistiche, perché è il rendimento e anche la personalità che hanno colpito. Ma questa rimane una fase istruttoria, sarà più o meno lunga, servirà per preparare eventualmente l’estate che verrà.