CdS – Demme può salutare a gennaio! Il sostituto è già in casa

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano non vi è nessuna fretta, ma tanta attenzione sui movimenti e gli sviluppi di un mercato che ha visto il Napoli protagonista assoluto dell’ultima sessione estiva e che si prepara alla prossima con serenità guardando al cosiddetto “mercato di riparazione” di gennaio come una opportunità. Si va verso la conferma dell’intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Anche perché difficilmente qualcuno vorrà andare via con la prospettiva allettante di poter vincere uno scudetto. In questo senso l’unico finora meno utilizzato e che potrebbe cercare nuovi lidi è Diego Demme. Ma anche se il tedesco volesse partire, la soluzione interna con Gaetano alternativa di Lobotka lascia tranquilli tutti.”